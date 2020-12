Procurador-geral dos EUA não vai abrir investigação especial a Hunter Biden

O procurador-geral dos Estados Unidos da América, William Barr, anunciou esta segunda-feira que não tem planos para nomear um conselheiro especial que investigue Hunter Biden, filho do Presidente eleito, Joe Biden.

Barr deverá abandonar o cargo no final desta semana, quando falta precisamente um mês para Biden tomar posse como 46.º Presidente dos EUA.

No início de dezembro, Hunter Biden revelou que a procuradoria de Delaware abriu uma investigação às suas finanças e situação fiscal.

Fonte ligada ao processo, citada pela agência Associated Press, revelou na altura que o Departamento de Justiça lançou esta investigação a Hunter Biden em 2018, com foco nos negócios do filho do Presidente eleito, em particular com a China.