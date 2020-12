Passo final. Comissão Europeia dá "luz verde" à vacina da Pfizer contra a Covid-19

Veja também:

A Comissão Europeia aprovou esta segunda-feira a distribuição da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela norte-americana Pfizer e a parceira alemã BioNTech, o passo final que permite aos Estados-membros da UE dar início às campanhas de inoculação dos cidadãos.

A "luz verde" do executivo comunitário surge horas depois de a Agência Europeia do Medicamento ter autorizado a vacina da Pfizer para uso no território europeu.



Vários dos 27 Estados-membros, incluindo Portugal, a Alemanha, Itália e Áustria, planeiam arrancar com a primeira fase de vacinação já no domingo, 27 de dezembro, logo a seguir ao Natal.