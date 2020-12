Na Alemanha "está tudo pronto". Só faltam as vacinas

O objetivo em Bona é vacinar até 1.000 pessoas por dia no centro de vacinação, sem contar com as equipas móveis que andarão de lar em lar a vacinar centenas de idosos.

A Alemanha optou por criar centros de vacinação para, numa primeira fase, facilitar a logística, uma vez que as vacinas terão de ser guardadas e transportadas a temperaturas muito baixas.

No centro de vacinação em Bona, só haverá as vacinas necessárias para o dia, explica o oficial Heiko Basten. "Vamos receber as vacinas do estado da Renânia do Norte-Vestfália por meio de um distribuidor. Aqui, o pessoal farmacêutico irá preparar as vacinas e a vacinação será feita rapidamente."

Os centros de vacinação também permitirão uma melhor visão geral sobre quem já foi vacinado. Na Alemanha, os primeiros a tomarem as vacinas deverão ser os maiores de 80 anos e as pessoas que lhes prestam cuidados, além de pessoal em serviços de urgência ou unidades de cuidados intensivos. Os segundos deverão ser os maiores de 70 anos e, por exemplo, pessoas em centros de asilo ou de sem-abrigo. Em terceiro lugar estão os maiores de 60 anos, pessoas com doenças oncológicas ou autoimunes, polícias, bombeiros e comerciantes.