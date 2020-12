Covid-19. Boris Johnson garante abastecimento dos supermercados do Reino Unido

Veja também:

O primeiro-ministro britânico garante que as cadeias de abastecimento alimentar são "fortes e robustas" e minimiza um eventual impacto das restrições impostas por vários países, incluindo a França, por causa da nova variante de coronavírus.

"Os atrasos afetam apenas uma proporção muito pequena de alimentos que entram no Reino Unido e, como disseram as cadeias de supermercados, as cadeias de abastecimento são fortes e robustas", disse Boris Johnson esta segunda-feira numa conferência de imprensa.

O chefe do governo britânico disse também que discutiu a situação com o Presidente francês, Emmanuel Macron, e que pretende querer "resolver a situação nas próximas horas”.

Devido ao risco da nova estirpe do vírus, mais de 30 países proibiram viagens do Reino Unido, incluindo a maior parte da Europa, Canadá, Turquia e Hong Kong, e França proibiu a entrada de mercadorias durante 48 horas, gerando o receio de escassez de alguns produtos nos supermercados britânicos.

Centenas de camiões que esperavam para sair do país via porto de Dover para Calais ficaram retidos nas estradas em filas de quilómetros e muitas pessoas presas nos aeroportos devido ao cancelamento das ligações aéreas com o Reino Unido.