Biden recebe vacina contra a Covid-19 e dá "algum crédito" à administração Trump

O Presidente-eleito dos EUA, Joe Biden, recebeu esta segunda-feira a primeira dose da vacina contra a Covid-19, com direito a transmissão em direto na televisão na tentativa de aumentar a confiança da população nas vacinas, que em 2021 deverão estar já amplamente distribuídas.

Depois de vencer as eleições, Biden prometeu fazer do combate à pandemia a sua prioridade assim que tomar posse a 20 de janeiro próximo. Até hoje, mais de 315 mil norte-americanos morreram e mais de 17.5 milhões já foram infetados com o SARS-CoV-2.

Aos 78 anos, Biden integra um dos grupos de risco com prioridade na vacinação.

Quando chegar à Casa Branca dentro de um mês, o democrata vai herdar todo o desafio logístico de distribuição da vacina pelas centenas de milhões de cidadãos do país, bem como os receios daqueles que sentem que a produção da vacina foi apressada por motivos políticos.