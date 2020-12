Skoda Kamiq – Discreto e competente

O motor 1.0 a gasolina de 116 cavalos não é tão ágil como alguns rivais germânicos, mas não destoa muito. Os seus trunfos estão no interior e no exterior. A lista de equipamentos na versão Style por nós testada, está bem recheada.

Não é propriamente pequeno. Tem 4,241 mm de comprimento. A frente é tipicamente Skoda, com um friso de luzes em led que lhe dá leveza. Visto de lado, não é um SUV desproporcionado para o qual seja necessário subir com a ajuda de banco. Ainda assim tem uma altura ao solo de quase 19 centímetros. Tem linhas compactas, e a escolha da cor, influencia a imagem que transmite.

Os bancos são simplesmente muito bons. Permitem um encaixe perfeito para o corpo, mas deixam a dúvida: Se assentam tão bem num individuo de 80 quilos e 1,70, se será que fazem o mesmo com outra pessoa, digamos, mais corpulenta? Não é possível dizer ao certo, e por isso mesmo frisamos que, pelo que testámos, este que é um dos melhores pontos no interior deste Kamiq, que para além de uns bancos dianteiros com bom encaixe, têm também um desenho muito interessante.

O tablier é simples sem ser espartano, e inclui um ecrã de 9,2 polegadas ao centro, e os comandos da ventilação logo abaixo.

Os bancos traseiros são espaçosos, sobretudo se o carro levar 4 pessoas e com boa distância para as pernas não tocarem nos bancos da frente.

A bagageira tem 400 litros de capacidade.

Motor