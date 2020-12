Alfa Romeu Stelvio Quadrifoglio – 510 cavalos de puro prazer

A grelha imponente em forma de pirâmide invertida, com um pequeno símbolo da Alfa lá em cima, os faróis esguios, linhas compactas - sobre jantes de 20” - onde se vislumbram as maxilas assinadas pela Alfa Romeu. Nas embaladeiras, em verde sobre fundo branco está o trevo de quatro folhas. Acrescente-se uma generosa altura ao solo, e aqui está o Alfa Romeu Stelvio Quadrifoglio.

O capot, com duas entradas de ar, faz prever o melhor: O motor que está lá por baixo e que esconde 510 cavalos de potência “arejados” por um bi-turbo que o pode levar aos 283 quilómetros por hora.

Os bancos acolhem bem, são em pele e alcântara. Os bancos traseiros, nesta versão em teste, são aquecidos. Leva 5 pessoas a bordo com conforto e num ambiente de qualidade.

Já lá vamos. Para aceder ao interior, e se for de baixa ou mediana estatura, prepare-se para subir. E depois de encontrar a posição de condução ideal, olhe para o volante que integra, por exemplo, o botão de arranque, em vermelho, bem desportivo. O volante é em Alcantara com inserções em fibra de carbono, que vai encontrar em vários locais do habitáculo.

Respira-se qualidade. Qualidade dos materiais utilizados, e ainda bem que assim é, porque afinal de contas, este Alfa Romeu não é para todas as bolsas. Ao preço base de 81.317 euros, coloque mais 51 mil euros para taxas e taxinhas, e obtém a resposta: São 132.500 euros de automóvel, sem os vários opcionais deste que está em teste.

Não será preciso imaginar em demasia. Lembre-se: Um motor 2.9 litros bi-turbo a gasolina. Com 510 cavalos. Vai do zero aos cem em 3,8 segundos. E tem uma velocidade máxima de 283 quilómetros por hora.

Agora imagine que carrega a fundo no acelerador. E esqueça os consumos, que se é para andar depressa, o mais certo é fazer uma média de 20 litros. Ou 11,5 se for muito comedido, e quiser cumprir a média apontada pela marca. Mas estará assim tão preocupado em poupar no combustível quando têm uma “máquina” destas sob o seu comando? Logo vi que não.

Isso, esmague o acelerador. E sinta as costas colarem-se ao banco, e a caixa automática de 8 velocidades subir depressa, com o escape a emitir pequenas explosões que não deixam ninguém indiferente.

Esta é a sensação.

Some, a isto uma tracção com propulsão traseira e dianteira Q4, a suspensão Alfa Link, e tem uma ideia. Apesar de tudo, é possível fazer soltar a traseira em aceleração mais bruta, e sentir a adrenalina daquele pequeno instante em que parece que perdemos o controlo.

A Alfa Romeu com o Stelvio Quadifloglio continua a saber fazer automóveis. Este que testámos custa… 145.918 euros.