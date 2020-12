Alunos não gostam de ir à escola. “Falta investimento e autonomia”

O comentador da Renascença Jacinto Lucas Pires considera que há vários factores que contribuem para a falta de gosto dos alunos pela escola, mas no essencial identifica a “falta de investimento e de autonomia das escolas, bem como a dignificação da figura do professor”.



No momento de debate no programa “As Três da Manhã”, a propósito do estudo divulgado pelo Conselho Nacional de Educação, Lucas Pires destaca ainda que “outro dos números impressionantes, trágicos quase, deste estudo é que 0,6% é a percentagem de professores com menos de 30 anos”.



Também Henrique Raposo considera que há fundamento para os alunos se sentirem afastados. “Ainda temos escolas do século XIX”, argumenta.

“Ter miúdos sentados nas escolas, como os pais em pé nas fábricas, dá pouca autonomia ao aluno e ao professor”, diz.