Taça da Liga. Sporting-FC Porto e Braga-Benfica nas meias-finais

Sporting-FC Porto e Sporting de Braga-Benfica são os duelos das meias-finais da Taça da Liga, ditou o sorteio desta segunda-feira.

A "final four" decorre, esta temporada e pela primeira vez, em Leiria, entre os dias 19 e 23 de janeiro, data da final. O jogo entre Sporting e FC Porto está marcado para dia 19, sendo que o Braga-Benfica joga-se no dia seguinte, no dia 20.

O Sporting de Braga é o detentor do troféu, depois de ter vencido, em janeiro deste ano, o FC Porto na final. Esta época, os minhotos eliminaram o Estoril, o Sporting bateu o Mafra, o Benfica ultrapassou o Vitória de Guimarães nas grandes penalidades e o FC Porto eliminou o Paços de Ferreira.

Devido à pandemia da covid-19 e um calendário de 2020/21 mais apertado, o formato da Taça da Liga sofreu profundas alterações. Em vez de pré-eliminatórias e fase de grupos, com presença assegurada de todas as equipas da I e II Ligas, a prova começou nos quartos de final, com os seis melhores classificados da I Liga e os dois primeiros da II Liga no final de novembro.