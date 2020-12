Paulo Pereira. “Hugo Miguel é escolha acertada. Bruno Esteves no VAR surpreende”

A escolha da equipa de arbitragem para a final da Supertaça, o FC Porto-Benfica de quarta-feira em Aveiro, é analisada pelo especialista de Bola Branca, Paulo Pereira.

O antigo árbitro mostra surpresa pela chamada de Bruno Esteves para VAR 2. Já a nomeação de Hugo Miguel, para dirigir o jogo como árbitro principal, merece opinião favorável. “Hugo Miguel é um dos árbitros mais experientes que neste momento a FPF tem ao dispor. É com naturalidade que vejo esta nomeação. O FC Porto-Benfica tem um condimento especial porque é uma final da Supertaça, um jogo de emoções fortes. Hugo Miguel com toda a sua experiência e conhecimento é uma nomeação acertada e tem todas as condições para fazer um bom trabalho. Os dois assistentes são os que normalmente fazem os jogos com ele, Pedro Martins e Ricardo Santos. O quarto árbitro, Rui Costa, é importante pela sua experiência porque tem havido situações de comportamentos menos corretos nos bancos. A moderação das emoções pode representar uma ajuda ao árbitro principal”, analisa Paulo Pereira.

Já quanto á escolha do VAR 2, Paulo Pereira apresenta um tom crítico. “No VAR surpreende-me a nomeação de Bruno Esteves como VAR 2, porque esteve no Sporting-Farense e FC Porto-Nacional, dois jogos que não correram bem em termos de videoarbitragem. Não terá tido decisões acertadas e surpreende-me ser nomeado imediatamente a seguir para uma final de Supertaça. Mas as restantes nomeações são acertadas e Hugo Miguel tem todas as condições para fazer um bom trabalho”, antevê Paulo Pereira.