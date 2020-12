Matheus quer chegar à Seleção portuguesa

Matheus Magalhães, guarda-redes do Sp. Braga, quer ser convocado para a Seleção portuguesa.

O jogador, de 28 anos, está em Portugal desde 2014, é casado com uma portuguesa e já tem dupla nacionalidade.

“Sou um cidadão português como qualquer outro, mesmo que tenha nascido no Brasil. E o meu sonho é chegar à Seleção. Para isso, preciso de ficar focado no meu clube, já que a convocação é uma consequência do que faço no Sp. Braga. Se eu tiver a oportunidade de ser chamado, vou aproveitar”, disse em declarações ao “Blog do Rafael Reis”, do portal brasileiro UOL.

O guardião, que venceu o prémio de melhor guarda-redes da Liga em novembro, confessa, no entanto, que ainda não conversou com o selecionador Fernando Santos sobre essa possibilidade.

Matheus está a defender a baliza dos arsenalistas desde 2014 e por lá quer continuar.

“Quero ser como o Rogério Ceni (São Paulo) e o Fábio (Cruzeiro). Tenho esse desejo de quebrar recordes por uma única equipa. Mas sei que o que me vai colocar na história mesmo é ganhar o título português com o Sp. Braga”, contou.