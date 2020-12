Hugo Miguel apita Supertaça entre FC Porto e Benfica

Hugo Miguel foi nomeado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para apitar a Supertaça Cândido de Oliveira entre FC Porto e Benfica.

O árbitro de 43 anos da Associação de Futebol de Lisboa é o escolhido para apitar o jogo de quarta-feira, em Aveiro.

Hugo Miguel já apitou um jogo do Benfica esta época, na sexta jornada da Liga, na pesada derrota no Estádio do Bessa, por 3-0. Em Aveiro, o juiz será assistido por Pedro Martins e Ricardo Santos, sendo Rui Costa o quarto árbitro.

Na Cidade do Futebol, estarão os videoárbitros Luís Godinho e Bruno Esteves, sendo André Campos o assistente de VAR.