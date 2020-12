Estoril com empate polémico nos descontos

Estoril e FC Porto B empataram 1-1 na partida que fechou a jornada 12 da II Liga.

Os jovens dragões marcaram primeiro, por Francisco Conceição, aos 39 minutos.

No entanto, nos descontos, André Clóvis chegou ao empate, de grande penalidade, ao minuto 90+10.

O lance entre João Marcelo e Soria motivou grandes protestos dos azuis e brancos. Gerou-se mesmo uma confusão entre jogadores e staff das duas equipas.

Paulinho Santos, técnico adjunto do FC Porto B foi expulso, Rodrigo Conceição e Ndiaye, ambos do FC Porto B, viram amarelo.

Com este empate, o Estoril passa a somar 27 pontos e a segurar o primeiro lugar do campeonato. Já o FC Porto B é 13.º, com 11 pontos.

A partida marcou os primeiros minutos de Cláudio Ramos de dragão ao peito. O guarda-redes internacional estreou-se, esta segunda-feira, mas pela equipa B.