Carvalhal. “Rio Ave vai tentar ganhar, tal como nós"

O treinador do Sp. Braga espera dificuldades na partida contra o Rio Ave, uma equipa que o técnico conhece bem.

"Há um lado emocional e outro profissional. Tenho uma relação muito boa com todas as pessoas do Rio Ave, desde o presidente ao roupeiro; tenho uma empatia absolutamente fantástica com os jogadores e com todos os departamentos do clube. Tirando essa parte emocional, somos profissionais e vamos abordar este jogo com a seriedade do costume e com a mesma competitividade”, começa por dizer Carlos Carvalhal, ex-técnico dos vilacondenses.

Carvalhal considera que os arsenalistas vão “defrontar um adversário com muita qualidade, com um bom treinador e uma boa equipa”.

Em declarações aos meios de comunicação do clube, o treinador arsenalista lembra que “desde há uns anos, o Rio Ave deixou de ser uma equipa subserviente e de jogar em contra-ataque, não tem esse perfil”.

“Uma das premissas que tive com o presidente António da Silva Campos para treinar o clube foi exatamente isso, ou seja, o Rio Ave tinha de ser um clube que partia para vencer os jogos todos. É esse Rio Ave que estou à espera, não estou à espera de algo contranatura em relação aos últimos anos. E isso pode ser bom para o jogo, porque o Rio Ave vai tentar ganhá-lo, tal como nós", referiu.

O Sp. Braga – Rio Ave encerra a jornada 10 da I Liga. Está marcado para esta terça-feira, a partir das 20h15.