Bruno Lage doa receitas do seu livro ao movimento que ajuda futebolistas em dificuldade

Bruno Lage, antigo treinador do Benfica, vai oferecer as receitas do seu livro para o movimento "Do futebol para a vida", que ajuda futebolistas em dificuldade.

O técnico publicou o seu livro sobre a formação, baseado na sua experiência nas camadas jovens do Benfica, "Formação: da iniciação à equipa B". Todas as receitas serão doadas ao movimento.

"Do futebol para a vida" é um movimento que pretende ajudar jogadores em dificuldades financeiras, uma situação que aumentou este ano com a paragem dos campeonatos devido à covid-19 e que pretende também ajudar os jogadores a preparar o momento do fim da carreira.

"Obrigado mister Bruno Lage por fazer parte desta família. Agradecer pela sua generosidade em prol dos nossos", pode ler-se na publicação do movimento nas redes sociais.

Bruno Lage, de 44 anos, deixou o comando técnico do Benfica em junho, depois de uma série de maus resultados, e ainda não regressou ao ativo. Lage esteve no Benfica dez temporadas, desde os sub-11 até à equipa principal, onde se sagrou campeão nacional.

Pelo meio, foi adjunto de Carlos Carvalhal no Sheffield Wednesday e no Swansea City, e passou ainda pelo Al Ahli.