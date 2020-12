As reações ao sorteio da Taça da Liga

Manuel Fernandes, pelo Sporting, Fernando Gomes, pelo FC Porto, Alan, pelo Sporting de Braga, e Luisão, pelo Benfica, foram os porta-vozes dos quatro clubes e reagiram ao sorteio das meias-finais da Taça da Liga.

Sporting-FC Porto é a primeira meia-final, realizada a 19 de janeiro. Manuel Fernandes afirma que o sorteio era irrelevante, uma vez que o nível da competição está muito elevado, com as quatro melhores equipas.

"As expetativas foram sempre as mesmas, estamos perante as quatro melhores equipas do campeonato, pela primeira vez. Por isso, o sorteio era indiferente. A dificuldade era semelhante. O Sporting tem pergaminhos nesta Taça e vai, com dignidade, tentar vencer a briosa equipa do FC Porto", afirmou, na cerimónia do sorteio.

Fernando Gomes, pelo FC Porto, reforça a ambição dos dragões de vencer a prova pela primeira vez: "Jogamos sempre para ganhar, é a nossa identidade. O que está para trás pouco interessa. O que nos interessa é que vamos disputar para vencer. Respeitamos o Sporting como grande adversário e o bom momento que atravessa, mas a nossa identidade é vencer todos os jogos".

O Sporting de Braga é o detentor atual da Taça da Liga e Alan reforça o objetivo de voltar a levantar o troféu, apesar do foco estar, primeiro, na meia-final contra o Benfica.

"Temos que defrontar o Benfica, que é um adversário fortíssimo. Pensamos primeiro no Benfica e só depois na final. O Benfica tem grandes jogadores, está num bom momento e vai ser um grande jogo. Tanto o Braga-Benfica como o FC Porto-Sporting. São duas meias-finais em grande", diz.

Pelo Benfica, Luisão espera que o espetáculo na "final four" esteja ao nível "do crescimento" da Taça da Liga e espera que o Benfica, recordista de títulos da prova, volte a vencer.

"Desejo que as quatro equipas estejam ao nível do crescimento da Taça da Liga para proporcionar espetáculo aos adeptos que não podem estar presentes. O pensamento está na meia-final e depois, com uma vitória, passar à fase seguinte para conquistar. O Benfica entra sempre para fazer o melhor e tentar a vitória", termina.

O jogo entre Sporting e FC Porto está marcado para dia 19, sendo que o Braga-Benfica joga-se no dia seguinte, no dia 20. A final joga-se a 23 de janeiro, em Leiria.