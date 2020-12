AF Aveiro lamenta Supertaça sem adeptos. "Acreditávamos que este evento tivesse público"

Arménio Pinho, presidente da Associação de Futebol de Aveiro, lamenta que não seja possível receber adeptos no Estádio Municipal no jogo desta quarta-feira entre FC Porto e Benfica, a contar para a Supertaça Cândido de Oliveira.

Em declarações a Bola Branca, o dirigente associativo recorda que quando foi divulgada a data da prova - em dezembro em vez de ser no início da época -, existia a esperança de poder receber adeptos, mas a evolução pandémica não o permitiu.

"São duas grandes equipas, perspetiva-se um grande jogo, mas claro que falta a moldura humana que era imprescindível. As condições assim obrigam. Em tempos, pensou-se que poderia haver abertura, mas com o agravar da situação, não se coloca a hipótese. Quando foi lançado o dia, acreditávamos que este evento tivesse público. É uma pena, porque com público é diferente do que sem, falta o calor humano e viver a emoção, até para os jogadores é diferente. Estamos a passar um momento difícil, todos queremos que o amanhã seja melhor e é preciso sacrifício de aguardar dias melhores", considera.

Arménio Pinho desaconselha adeptos a deslocarem-se até às imediações do estádio. Câmara, Federação Portuguesa de Futebol e forças policiais trabalharam no assunto.

"Houve reuniões também com a câmara para acautelar essa situação e o espaço estará vedado a partir de certa hora. Está tudo tratado e desaconselha-se aos adeptos irem perto do estádio, porque estamos em época de confinamento", diz.

Relvado em condições

O dirigente garante que o relvado do Estádio Municipal de Aveiro está apto para receber o jogo. Recinto tem utilização, na medida em que recebe os jogos do Beira-Mar.

"Beira-Mar joga e treina lá e teremos dois jogos de futebol feminino em janeiro. As equipas de logística e a FPF têm trabalhado no relvado para que estejam reunidas as condições para ser um grande jogo", explica.

Arménio Pinho congratula-se por Aveiro estar no mapa do futebol nacional: "Aveiro tem acolhido a Supertaça e este ano volta a acolher, estamos satisfeitos porque em janeiro temos mais dois eventos, duas finais, no futebol feminino, que também trazem outro ânimo e riqueza ao futebol feminino", termina.

FC Porto e Benfica medem forças esta quarta-feira, às 20h45, para disputar o primeiro troféu da temporada, a Supertaça Cândido de Oliveira, com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.