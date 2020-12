Treinador do Santos critica pressão do Benfica sobre Lucas Veríssimo

O treinador do Santos deixou fortes críticas ao Benfica pela forma como tem gerido o dossier Lucas Veríssimo.

O defesa central, que interessa aos encarnados já para janeiro, não defrontou, este domingo, o Vasco da Gama. Cuca não gostou.

“Tem de sair de uma forma melhor, por tudo o que já fez. Neste momento, o jogador perdeu confiança devido à falta de credibilidade que houve, com tantas promessas de que ele sairia. O Benfica, a pressionar como está, a dizer ‘ou vens ou vamos atrás de outro’. A cabeça dele fica numa enorme confusão”, referiu o técnico.

Cuca acrescenta que “o Lucas Veríssimo é um grande jogador e faz-nos muita falta”.

“É um defesa rápido, duro, bom no jogo aéreo, mas ele está num imbróglio com o clube. Na minha função, tenho de fazer o melhor para o Santos, que é ter o jogador em boas condições. Não me rendo e ainda quero encontrar uma solução, porque não vejo que a saída do Lucas seja o melhor para ele nem para o Santos”.

O Benfica terá apresentado uma proposta de 6.5 milhões de euros pelo atleta. O Santos tem um novo presidente, que toma posse a 1 de janeiro.