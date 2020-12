Rúben Dias é o segundo futebolista com mais minutos jogados em 2020

O defesa português Rúben Dias, do Manchester City, é o segundo futebolista do mundo com mais minutos jogados em 2020, indica uma lista divulgada pelo Observatório do Futebol (CIES), que é liderada pelo inglês Harry Maguire.

O médio Bruno Fernandes, companheiro de Maguire no Manchester United, surge na quarta posição, logo atrás do argentino Lionel Messi, do FC Barcelona.

De acordo com os dados da CIES, que contabilizam os jogos disputados até 18 de dezembro, o defesa Maguire soma 4.745 jogados, em 53 jogos, mais 401 do que Rúben Dias (4.344), seguindo-se Messi, com 4.293, e Bruno Fernandes, com 4.164.

O defesa congolês Mbemba, com 3.768 minutos, e o avançado mexicano Jesus Corona, que somou 3.682 minutos de jogo em 2020, ambos do FC Porto, são os dois únicos futebolistas da liga portuguesa a figurar no top 100, ocupando as posições 56 e 79, respetivamente.

O internacional português Cristiano Ronaldo, da Juventus, surge no lugar 85 da lista, que não inclui guarda-redes, com um total de 3.668 minutos.

O CIES divulgou também uma lista dos guarda-redes com mais minutos jogados, que é liderada por Marcelo Lomba, dos brasileiros do Internacional, que soma 4.740 minutos, e que é seguido por três compatriotas: Weverton Pereira (Palmeiras), Fernando Prass (Ceará) e Tiago Volpi (São Paulo).

O guarda-redes grego do Benfica Odisseas Vlachodimos surge na 28.ª posição, com 3.780 minutos jogados, enquanto o internacional português Rui Patrício, dos ingleses do Wolverhampton, é o 37.º da tabela, com 3.690 minutos.

Matheus Lima, guarda-redes do Sporting de Braga, ocupa o lugar 54, com 3.510 minutos jogados no ano 2020.