Messi: "Passei muito mal no verão, mas agora estou bem"

Lionel Messi, avançado argentino do Barcelona, admite que "esteve mal no verão", durante o período em que tentou deixar o clube catalão, mas que o episódio está ultrapassado.

"A verdade é que hoje estou bem, mas passei muito mal no verão. Já vinha de antes. O que aconteceu antes do verão, por causa do final da temporada, do ‘burofax’ [carta a pedir a saída do clube] e tudo mais. Tudo arrastou-se um pouco no início da temporada", disse, à RAC1, num excerto de uma longa entrevista que passará, na íntegra, no próximo domingo.

O avançado de 33 anos termina contrato com o Barcelona no final da época, mas coloca o foco no que resta da temporada.

"Estou com vontade de lutar a sério por tudo o que temos pela frente. E estou ilusionado. Sei que o clube está a passar por um momento complicado, a nível de clube e equipa, mas estou com vontade", acrescentou.



Messi leva nove golos em 17 jogosesta temporada, com o Barcelona a ocupar o 5º lugar da La Liga, a oito do líder Real Madrid e Atlético de Madrid.