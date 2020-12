Marcus Thuram com cinco jogos de castigo por ter cuspido em adversário

O avançado Marcus Thuram, do Borussia Monchengladbach, foi suspenso por cinco jogos depois de ter cuspido num adversário no jogo contra o Hoffenheim.

O filho do antigo internacional francês Lilian Thuram fica ainda com mais um jogo com pena suspensa até dezembro de 2021.

Thuram vai ainda ter de pagar uma multa de 40 mil euros.

Também o Borussia Monchengladbach multou o jogador em 150 mil euros, segundo a comunicação social alemã.

O jogador já pediu desculpa pelo sucedido.