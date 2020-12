Génova despede treinador

O Génova anunciou, esta segunda-feira, a rescisão de contrato com o treinador Rolando Maran.

O técnico de 57 anos deixa o comando técnico depois de apenas 15 jogos no cargo e devido à pressão dos maus resultados.

O Génova ocupa o 19º lugar da Serie A, com apenas uma vitória em 12 jogos disputados. A gota de água ocorreu neste fim-de-semana, com uma derrota por 2-0 em casa do Benevento, chegando aos 11 jogos seguidos sem vencer na Liga. A única vitória no campeonato foi na ronda inaugural, contra o Crotone.

Rolando Maran fica fora do Génova, depois de passagens pelo Cagliari, Chievo, Catania, entre outros.