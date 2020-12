Covid-19: Restrições a entradas do Reino Unido será "machadada" na economia da Madeira

Veja também:

O Governo da Madeira apoia as restrições impostas por Portugal à entrada de passageiros provenientes do Reino Unido, embora considere vão ser uma “machadada” nas perspetivas de recuperação económica da região, disse o presidente do executivo regional.

À margem da audiência de apresentação de cumprimentos natalícios do Governo Regional ao representante da República, o juiz conselheiro Ireneu Barreto, Miguel Albuquerque salientou que esta medida adotada pelo executivo nacional provocará “uma quebra acentuada” na economia da Madeira.

“Acho que aí Portugal tomou uma decisão acertada e a União Europeia também”, afirmou.

O Governo da República decretou no domingo que apenas os residentes em Portugal ou os nacionais portugueses e respetivos familiares possam entrar em Portugal oriundos daquele território, ainda que sujeitos a um teste negativo PCR ao SARS-Cov-2.

A restrição, com efeito a partir das 00h00 de hoje, foi decretada na sequência da evolução epidemiológica no Reino Unido, onde foi identificada uma variante mais contagiosa do novo coronavírus, que provoca a doença covid-19.