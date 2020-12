Bloco quer ouvir ministro do Ambiente sobre fecho de refinaria da Galp em Matosinhos

A Galp anunciou hoje que vai concentrar as suas operações de refinação e desenvolvimentos futuros no complexo de Sines e descontinuar a refinação em Matosinhos a partir do próximo ano, uma decisão que o Governo já referiu que "levanta preocupações" em relação ao destino dos trabalhadores, mas lembra que as medidas anunciadas se inserem num processo que visa a descarbonização do setor energético.

O Bloco de Esquerda (BE) pediu esta segunda-feira a audição, com caráter de urgência, do ministro do Ambiente e da Ação Climática sobre o anunciado encerramento da refinaria da Galp, em Matosinhos, considerando que “este processo deve ser travado”.

Depois de, da parte da manhã, a líder do BE, Catarina Martins, ter criticado a Galp por ser “um exemplo do que não deve acontecer”, defendendo que alterar o setor energético se faz também com reconversão de emprego e não com despedimentos, os bloquistas avançaram esta tarde com um requerimento.

“No sentido de esta Comissão [Parlamentar de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território] e a Assembleia da República conhecerem os termos em que o Governo pretende atuar sobre o anunciado processo de encerramento da refinaria da Galp, em Matosinhos, o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda vem, por este meio, requerer a audição, com caráter de urgência, do ministro do Ambiente e da Ação Climática”, pode ler-se no comunicado.

O BE condena que o Governo tenha reagido a estas decisões, justificando-as por estarem “alinhadas com os compromissos decorrentes dos acordos de Paris”.