Matheus Magalhães quer representar a seleção portuguesa

Matheus Magalhães, guarda-redes do Sporting de Braga, sonha chegar à seleção portuguesa, depois de se ter naturalizado português.

O guardião de 28 anos está no Sporting de Braga desde 2014, clube onde soma quase 200 jogos disputados. Em entrevista ao UOL Esporte, o brasileiro admitiu a vontade de representar a seleção das quinas.

"Sou um cidadão português como outro qualquer, mesmo que tenha nascido no Brasil. E o meu sonho é chegar à seleção. Para isso, preciso de estar focado no meu clube, já que a convocatória é uma consequência do que faço no Braga. Se tiver a oportunidade de ser chamado, vou aproveitar", afirmou.

Esta temporada, Matheus continua a manter o estatuto de titular da baliza do Braga e soma já 15 jogos.