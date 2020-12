Jesus e a Supertaça. “Mal de nós que fosse o mais importante”

O treinador do Benfica antecipa a Supertaça, mas deixa claro: “Não é o [jogo] mais importante. Define um título, mas mal de nós que fosse o mais importante.”

Apesar disso, Jorge Jesus (JJ) reconhece que “uma final é sempre especial”.

“São finais e as duas equipas têm as mesmas ambições nas competições portuguesas. Temos capacidade para sair vencedores e o treinador do FC Porto pensa da mesma maneira”, acrescentou.

Em declarações à RTP, Jesus acrescenta que “ao ganhar ao FC Porto e ao ganhar um título, ganhas moral e motivação. Dura uns dias, mas não tem impacto positivo ou negativo para o futuro e para os outros objetivos.”

Questionado sobre quem está melhor, o técnico encarnado desvaloriza e acrescenta: “Numa final qualquer equipa pode ganhar, independentemente de uma ser mais forte que a outra.”

JJ considera que “os jogadores com talento não vão ter muito espaço. As equipas vão estar taticamente bem trabalhadas”.

Quanto aos três jogadores do FC Porto em dúvida, Jesus deixa a sua opinião: "A única certeza que eu tenho, desses três jogadores, o Pepe é o único que não joga. Pela gravidade da lesão, tenho a certeza. Não vai ter tempo para recuperar. Em relação aos outros dois não sei. Mas jogue quem jogar pelo FC Porto, ou o sistema que possam utilizar, não vai mudar em nada a minha estratégia e ideia para o jogo".

Benfica está a 50%

Também nesta entrevista ao canal público, o treinador considera que o Benfica está a “50% daquilo que ainda vai render”.

“O Benfica está a 50% daquilo que ainda vai render ao longo da temporada e das competições. Nos dez jogos do Campeonato, o Benfica fez jogos bons e não tão bons. Nas primeiras cinco jornadas o Benfica esteve invicto, era o líder. Nessa altura poderia dizer que o Benfica era a melhor equipa em Portugal”, acrescentou.

A partida entre águias e dragões está marcada para quarta-feira, a partir das 20h45, no Estádio Municipal de Aveiro.