“Porta Solidária”. 52% das cerca de 550 refeições diárias são para desempregados da pandemia

Mais de metade das pessoas que procuram refeições da “Porta Solidária” são desempregados da pandemia. O dado foi revelado no último inquérito realizado pela paroquia da Senhora da Conceição, no Marquês, no Porto.

Segundo o padre Rubens Marques, nesta altura, “há muitos jovens a procurar ajuda, sobretudo, ligados à restauração, às esplanadas e a muitos serviços de turismo. A grande maioria vem mesmo dos serviços ligados ao turismo. Uns porque tinham empregos precários e grande número porque não tinha contrato, nem qualquer vínculo de emprego”.

Este ano, o Bispo do Porto vai marcar presença na Consoada organizada pelo Projeto "Porta Solidária" e onde devem ser servidas cerca de 550 refeições. Tem sido, aliás, “essa a média diária dos últimos dois meses”, como revelou à Renascença, o Pe. Rubens Marques, o pároco da Senhora da Conceição, no Porto.

A presença do Bispo do Porto na iniciativa é, para o pároco da Senhora da Conceição, mais um sinal da proximidade da Igreja junto dos mais necessitados e prova o seu carinho pelo projeto Porta Solidária.

“D. Manuel linda vai estar presente também para expressar a sua proximidade e a proximidade da igreja junto dos mais pobres e dos mais carenciados, dos desempregados da pandemia que são muitos os que aqui acorrem para a refeição”, refere o sacerdote, revelando que o bispo do Porto “vai oferecer a cada pessoa e criança que vier uma imagem pequenina do menino Jesus”. Apesar de “alguns dos nossos utentes que vêm procurar a refeição não serem crentes, nós partilhamos aquilo em que acreditamos”.

A “Porta Solidária” abriu em 2009, e está aberta todos os dias pelo que garante o Pe. Rubens “também nos dias das festas” estará disponível para servir refeições, pelo que a 24 e 25 e 31 dezembro e 1 de janeiro, o serviço de apoio vai continuar a funcionar.