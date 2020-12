Nova estirpe detetada em Inglaterra pode não ter impacto na eficácia das vacinas, diz DGS

Veja também:

A Direção-Geral da Saúde (DGS) disse este domingo que, de acordo com os dados de que dispõe sobre a nova variante do coronavírus detetada no Reino Unido, tudo indica que esta pode não diminuir a eficácia das vacinas desenvolvidas contra a Covid-19.

“As vacinas demonstraram ser capazes de induzir a produção de anticorpos protetores nos seres humanos contra várias regiões da espícula do vírus, pelo que, com base na opinião dos peritos do Reino Unido, não existem dados que sugiram a perda de eficácia das vacinas nesta nova variante”, explica a DGS, numa resposta escrita enviada à Lusa.

As autoridades britânicas alertaram a Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre a descoberta de uma nova variante do SARS-CoV-2, que, segundo a DGS, “apresenta “múltiplas mutações numa das proteínas do vírus (na proteína da espícula)”.

“Estas alterações podem estar associadas ao aumento da transmissibilidade do novo coronavírus. As mutações do vírus, que tornaram esta variante a dominante no Reino Unido, estão a ser acompanhadas pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças e pelas autoridades de saúde em Portugal”, acrescenta a nota.

A DGS refere que, “de acordo com a evidência disponível, a nova variante não parece não ter impacto na mortalidade por Covid-19”, embora a informação seja “insuficiente para que existam dados definitivos sobre a nova variante e o seu impacto na pandemia”.