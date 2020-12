"Explosão intensa" seguida de desabamento. Falta localizar um morador

“Caso os cães não detetem qualquer vida, temos de entrar, com remoção dos escombros de forma meticulosa para não criar mais danos aos prédios contíguos também”, disse Tiago Lopes, salientando que é um trabalho que pode demorar horas. “Só podemos mexer uma pedra quando tivermos a certeza que não está ninguém por baixo”, acrescentou.

Nesta altura, os trabalhos estão concentrados em retirar os escombros em frente ao edifício para permitir as buscas com os cães.

Por razões de segurança, as autoridades tiveram que retirar dos prédios vizinhos 47 pessoas.

“Neste momento, das nove pessoas que viviam no local falta identificar só uma”, disse Carlos Castro num balanço aos jornalistas, feito às 13h00, em que deu conta de que foi localizado um dos dois moradores dados como desaparecidos, que não se encontrava no edifício aquando da explosão.

As autoridades apuraram que no edifício havia nove residentes: cinco foram para o hospital e três não estavam em casa.

Segundo Carlos Castro, vereador da Proteção Civil, há a registar um ferido em estado grave, que está hospitalizado no Hospital de S. José. As outras quatro vítimas já tiveram alta.

O vereador Carlos Castro, avança que explosão poderá ter sido originada por uma explosão de gás. As chamas deflagraram no 2.º e 3.º andar do prédio.

Os prédios laterais ao n.º 41 foram evacuados e as autoridades estão a avaliar as condições de segurança. "A situação do edifício apresenta muitos riscos", confirmou.

Na atualização feita às 11h00, o vereador disse que foi ativado um drone que permitir ver que ainda há material em combustão na cave do edifício. Por isso, as equipas estão agora a retirar os escombros na rua. “Uma operação delicada para não provocar mais quedas de elementos”.

No local estão mais 80 operacionais do INEM, PSP, Polícia Municipal, bombeiros Sapadores e Voluntários e, ainda, equipas de gás e eletricidade.