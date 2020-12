"Explosão intensa" provoca desabamento em prédio. Há cinco feridos e dois desaparecidos

Uma explosão "bastante intensa" num prédio provocou o desabamento da fachada e um incêndio na Rua de Santa Marta, próximo da Av. da Liberdade, em Lisboa, avançou o Comandante dos Sapadores de Lisboa, Tiago Lopes.

Segundo Carlos Castro, vereador da Proteção Civil, há a registar cinco feridos, um dos quais em estado grave. Todas as vítimas foram transportados para o Hospital de S. José.

As autoridades apuraram que no edifício havia nove residentes: cinco foram para o hospital, dois não estavam em casa, mas estão a faltar outros dois moradores.

A equipa cinotécnica (cães pisteiros) dos bombeiros foi ativada para tentar localizar eventuais sobreviventes nos escombros.

“Caso os cães não detetem qualquer vida, temos de entrar, com remoção dos escombros de forma meticulosa para não criar mais danos aos prédios contíguos também”, disse Tiago Lopes, salientando que é um trabalho que pode demorar horas. “Só podemos mexer uma pedra quando tivermos a certeza que não está ninguém por baixo”, acrescentou.

Uma explosão, de origem desconhecida, provocou uma derrocada e um incêndio. As chamas deflagraram no 2.º e 3.º andar do prédio.

À Lusa, fonte da PSP diz tratar-se de um prédio de habitação de quatro andares no nº. 41. “Parte da fachada do prédio caiu para a via pública em cima de viaturas”, acrescentou.

Os prédios laterais foram evacuados e as autoridades estão a avaliar as condições de segurança. "A situação do edifício apresenta muitos riscos", confirmou Carlos Castro.

Segundo testemunhos, os destroços projetados soterraram carros, partiram vidros de lojas e destruíram janelas.

A Câmara está a fazer um levantamento dos desalojados.