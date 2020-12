É "pouco provável" que nova estirpe do coronavírus tenha impacto nas vacinas

Veja também:

O virologista Pedro Simas, do Instituto de Medicina Molecular de Lisboa, considerou este domingo que é “pouco provável” que a nova estirpe do coronavírus responsável pela Covid-19 tenha “impacto gigantesco” nas vacinas já desenvolvidas.

“Temos de aguardar e estar atentos, não é expectável que tenha um impacto gigantesco”, mas “é muito precoce estar a especular em relação a isso”, disse à Lusa Pedro Simas.

Em relação ao facto de a nova estirpe detetada no sudeste do Reino Unido ser 70% mais eficaz na disseminação do vírus, o especialista defendeu que “se as pessoas usarem máscara e respeitarem as regras de distanciamento tanto faz que a estirpe seja mais transmissível ou não, porque as medidas funcionam na mesma”.