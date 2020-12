UE vai reunir de emergência para debater nova estirpe de Covid-19 no Reino Unido

Veja também:

O Conselho Europeu vai reunir de emergência para tomar decisões face ao surgimento de uma nova estirpe do coronavírus no sul de Inglaterra.

A reunião foi convocada este domingo pelo gabinete de Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, depois de pelo menos oito países terem anunciado o corte de ligações com o território britânico, entre eles Alemanha, Itália e Holanda, alguns por apenas 48 horas até uma posição comunitária ser alcançada, como é o caso de França.

A videoconferência, que terá lugar ainda este domingo, servirá para partilhar informações entre os 27 Estados-membros da UE sobre a nova estirpe de Covid-19 detetada no sul do Reino Unido e "partilhar as medidas" já tomadas por cada país no combate à propagação do coronavírus.

Fontes em Bruxelas adiantam que na reunião vão participar representantes nacionais, mas que "não será [uma conferência] ao nível dos dirigentes", ou seja, não envolve os chefes de Governo.