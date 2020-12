UE vai reunir de emergência para debater nova estirpe de Covid-19 no Reino Unido

Fontes em Bruxelas adiantam que na reunião, que tem como objetivo debater a situação no bloco face a esta variante do coronavírus, vão participar representantes nacionais, mas "não ao nível dos líderes", ou seja, não os chefes de Governo.

A reunião foi convocada este domingo pelo gabinete de Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, depois de sete países terem anunciado o corte de ligações aéreas, ferroviárias e marítimas com o território britânico , entre eles Alemanha, Itália e Holanda.

O Conselho Europeu vai reunir de emergência para tomar decisões face ao surgimento de uma nova estirpe do coronavírus no sul de Inglaterra.

Esta manhã, Espanha tinha pedido à União Europeia uma posição conjunta quanto ao encerramento temporário de fronteiras com o Reino Unido face à nova estirpe, para não haver decisões unilaterais como as que tiveram lugar ao longo do dia.

Em cima da mesa poderá estar a suspensão não apenas de voos mas também de ligações ferroviárias e marítimas com o Reino Unido. O Governo português adiantou hoje que, para já, não pretende fazê-lo.

Esta tarde, este tema também dominou uma primeira reunião "online" entre o Presidente francês, Emmanuel Macron, a chanceler alemã, Angela Merkel, a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von Der Leyen, e Charles Michel.

[atualizado às 18h30]