"Séria preocupação". Reino Unido com quase 36 mil novas infeções num dia

A atualização diária da situação epidemiológica surge numa altura de crescentes preocupações com uma nova variante da Covid-19 de mais rápida transmissão que estará por trás de novos picos de infeções em Londres e no sudeste de Inglaterra.

O Reino Unido registou nas últimas 24 horas o maior aumento de infeções por Covid-19 desde o início da pandemia, com 35.928 novos casos diagnosticados desde ontem, avançou o Ministério da Saúde britânico este domingo.

A nova estirpe, que é 70% mais transmissível, já foi entretanto detetada em várias partes do Reino Unido à exceção da Irlanda do Norte, adiantaram entretanto os especialistas, havendo já casos detetados em vários países europeus.

Ao longo do dia, vários países europeus, incluindo a Alemanha e Itália, anunciaram a suspensão das ligações aéreas com o Reino Unido por causa da nova estirpe. A Organização Mundial da Saúde (OMS) já pediu à União Europeia que aperte os controlos.

"A maioria dos novos casos registados hoje estão concentrados em Londres e no sudeste de Inglaterra", nota a especialista, indicando contudo que "ainda é muito cedo" para fazer uma ligação direta com esta nova estirpe do coronavírus.

Por causa desta nova estirpe, que o Governo britânico admitiu hoje estar "fora de controlo" dada a sua elevada taxa de transmissibilidade, Boris Johnson anunciou esta semana novas restrições ao Natal e Ano Novo, impondo medidas acrescidas em Londres e no sudeste de Inglaterra e declarando novamente confinamento geral no país.

Escócia e País de Gale também apertaram restrições.