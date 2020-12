Veja também:

A Rússia registou quase 29.000 novos casos de Covid-19 num dia, o número mais alto em duas semanas, informou o centro operacional de combate ao novo coronavírus russo.

As autoridades sanitárias identificaram 28.948 novos contágios no último dia nas 85 regiões do país.

Isto representa um novo máximo desde 6 de dezembro, quando as infeções ultrapassaram a barreira dos 29.000.

Desde o início da pandemia, a Rússia registou 2.848.377 casos do novo coronavírus, mais de 1,9% da população.

Além disso, nas últimas 24 horas, o país registou 511 mortes por Covid-19, elevando o número total de mortes por esta doença contagiosa para 50.858.

Em Moscovo, o principal foco da pandemia, um total de 7.263 pessoas foram contagiadas nas últimas 24 horas pelo novo coronavírus.

Este número é o mais elevado desde 7 de dezembro, dia em que foram comunicados 7.279 novos casos.

Um total de 77 pessoas morreram da doença na capital nas últimas 24 horas, elevando o número de mortes por covid-19 em Moscovo para 10.394.

Em São Petersburgo, a segunda cidade russa mais afetada pela pandemia, as autoridades sanitárias comunicaram 3.759 novos contágios com o novo coronavírus.