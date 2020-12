Países Baixos suspendem voos britânicos

Veja também:

O governo dos Países Baixos suspendeu todos os voos de passageiros oriundos do Reino Unido até 1 de janeiro, após ter sido detetada a nova variante do coronavírus que provoca a Covid-19.

Em comunicado, o Ministério da Saúde holandês “recomenda que qualquer introdução desta variante do vírus proveniente do Reino Unido seja limitada tanto quanto possível, limitando e/ou controlando o movimento de passageiros do Reino Unido”.

As autoridades holandesas pedem aos seus cidadãos não viajem para o Reino Unido a não ser que seja absolutamente essencial.

No sábado, o primeiro-ministro britânico anunciou a imposição de mais restrições face a um aumento de casos de Covid-19 no Reino Unido, pedindo à população que fique em casa e revendo os planos anteriormente anunciados para a época do Natal.

Com a média diária de novos casos de Covid-19 a aumentar em Inglaterra por causa de uma nova estirpe do coronavírus já sob investigação, Boris Johnson disse ser urgente tomar mais medidas para diminuir a taxa de contágio.

O Reino Unido volta assim a um confinamento geral, com exceção para quem tem de trabalhar ou outro motivo excecional; todo o comércio não-essencial vai encerrar, bem como ginásios e similares e o setor cultural. Nas ruas, os encontros sociais estão limitados a duas pessoas em espaços abertos.



A pandemia provocou pelo menos 1.675.362 mortos resultantes de mais de 75,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.