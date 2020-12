O que já sabemos e o que falta saber sobre a estirpe que está a preocupar a Europa

Num discurso há seis dias, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse que esta estirpe pode ser até 70% mais transmissível que as anteriores. Esse valor foi novamente apresentado por Erik Volz, investigador do Imperial College London, na sexta-feira.

Contudo, é difícil indicar um número quando tudo depende, não só mas também, do comportamento das pessoas no que toca ao distanciamento social e etiqueta higiénica, a começar pelo uso de máscara.

Os especialistas andam à volta com a matemática e a testar os números com diferentes variantes para tentar calcular quão mais rápido é que esta estirpe em particular se propaga.

Em novembro, cerca de um quarto de todos os novos casos de infeção em Londres eram desta estirpe. O número subiu para dois terços do total de infeções diárias em meados de dezembro, altura em que o Governo britânico e a Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciaram as informações já disponíveis sobre a variante de Covid-19.

A nova variante do SARS-CoV-2, o coronavírus que provoca a doença Covid-19, foi inicialmente detetada no sudeste de Inglaterra em setembro.

"É demasiado cedo para dizer, mas do que vi até agora [esta estirpe] está a crescer extremamente rápido, mais rápido [do que a anterior] algum dia cresceu, é importante mantê-la debaixo de olho", indicou numa palestra.

Questionado pela BBC, Jonathan Ball, virologista da Universidade de Nottingham, diz que ainda há muitas dúvidas no ar.

"A quantidade de provas no domínio público é lamentavelmente inadequada para se formar opiniões fortes ou convictas sobre se esta variante é realmente muito mais transmissível."

Quão longe já chegou esta nova estirpe?

Ainda não se sabe se o paciente zero é um britânico ou se o primeiro caso foi importado de um país com menos capacidades para estudar e monitorizar as mutações do coronavírus no seu território.

O que se sabe é que, até agora, já foram confirmados casos de infeção por esta variante em todo o Reino Unido à exceção da Irlanda do Norte, embora a maioria esteja sobretudo concentrada em Londres, no sudeste e no leste de Inglaterra.

De acordo com dados da Nextstrain, que tem feito a monitorização dos códigos genéticos de amostras de SARS-CoV-2 de todo o mundo, já haverá casos de infeção desta estirpe na Dinamarca, na Austrália e na Holanda. Itália anunciou entretanto que também já diagnosticou infeções por esta variante de Covid-19.