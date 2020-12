Nova estirpe Covid-19. Itália segue Holanda e suspende voos com o Reino Unido

“Como Governo temos o dever de proteger os italianos e por isso, depois de notificarmos o Governo inglês, estamos prestes a assinar uma medida com o ministro da Saúde para suspender os voos com a Grã-Bretanha”, explicou Di Maio.

O Governo italiano vai suspender os voos com o Reino Unido depois de Londres ter confirmado o aparecimento de uma variante do novo coronavírus, anunciou este domingo o chefe da diplomacia italiana, Luigi Di Maio.

"A nossa prioridade é proteger a Itália e os nossos compatriotas", acrescentou.

A decisão da Itália surge depois de o Governo britânico ter confirmado o aparecimento de uma variante do novo coronavírus, que forçou ao estabelecimento de duras medidas restritivas, dado o alarmante aumento de casos de Covid-19 no Reino Unido.

Outros países europeus, como a Holanda, também já suspenderam as ligações aéreas com o Reino Unido. Portugal diz estar a acompanhar a situação com atenção mas não cancela quaisquer voos para já.

Esta manhã, a Organização Mundial da Saúde (OMS) pediu aos países da Europa que "reforcem os controlos" por causa da nova estirpe do coronavírus.

Os cientistas garantiram que a nova variante acelera a transmissão do vírus em até mais 70%.