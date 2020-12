Covid-19 nos EUA. Congresso chega a acordo sobre pacote de 900 mil milhões de dólares

Veja também:

Os líderes dos partidos democrata e republicano no Congresso dos Estados Unidos alcançaram este domingo um acordo sobre um pacote de fomento económico de 900 mil milhões de dólares (736.8 mil milhões de euros) para fortalecer a economia, duramente castigada pela pandemia de Covid-19.

O anúncio foi feito pelos líderes dos dois partidos no Senado, embora ainda não se saiba quando é que o pacote será votado em plenário.

"Finalmente temos um avanço bipartidário de que tanto precisamos neste país", declarou o líder da maioria republicana na câmara alta do Congresso, Mitch McConnell.

"Temos finalmente boas notícias para dar ao povo norte-americano", acrescentou Chuck Schumer, líder da minoria democrata no Senado.

O acordo agora alcançado abre caminho ao segundo maior pacote de estímulo económico da história dos EUA, depois da aprovação de um primeiro pacote de resgate de 2.3 biliões de dólares (1.88 biliões de euros) ter sido aprovado em março, também para colmatar o impacto da pandemia na sociedade.

O anúncio acontece numa altura em que a epidemia de Covid-19 está a acelerar nos EUA, com uma média de mais de 214 mil novos casos de infeção por dia nas últimas semanas. Até este domingo, mais de 317 mil norte-americanos já tinham morrido vítimas da doença provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2.

Do total de fundos incluídos no pacote, 600 mil milhões de dólares (491.2 mil milhões de euros) serão usados em pagamentos diretos, reforçando o subsídio de desemprego para os 300 dólares semanais e garantindo milhares de milhões de dólares em ajudas adicionais às pequenas e médias empresas. Outros 25 mil milhões (20.47 mil milhões de euros) serão canalizados para apoios ao arrendamento, indicam fontes em Washington DC.

Aos jornalistas, alguns legisladores garantiram que foram resolvidas as disputas partidárias sobre a autoridade da Reserva Federal para emprestar dinheiro ao Estado no contexto da pandemia, e também sobre os apoios aos empresários e o financiamento da Educação. "Penso que, grosso modo, está resolvido", garantiu o senador republicano John Thune.

O objetivo do Congresso é incluir o novo pacote de estímulos financeiros num projeto-lei de despesa orçamental, no valor de 1.4 biliões de dólares (1.15 biliões de euros), que a ser aprovado deverá garantir o financiamento do Governo federal até setembro de 2021.