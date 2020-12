Centro Europeu pede "esforços atempados" à UE face a nova variante de Covid-19

Veja também:

O Centro Europeu para Controlo e Prevenção de Doenças (ECDC) pediu este domingo aos países da União Europeia (UE) que façam “esforços atempados” para controlar a nova variante do SARS-CoV-2 que apareceu no Reino Unido, nomeadamente durante o Natal.

“Dado que não existem atualmente provas que indiquem até que ponto a nova variante do vírus se está a propagar fora do Reino Unido, são necessários esforços atempados para prevenir e controlar a sua propagação”, exorta o ECDC, num relatório hoje publicado sobre o aumento rápido de casos no Reino Unido desta nova variante da Covid-19.

E deixa um aviso:

“Se o aumento das reuniões familiares e sociais que são tradicionais nesta altura do ano não for reduzido, […] e especialmente se as viagens não essenciais não forem reduzidas ou evitadas completamente, poderá eventualmente levar a que a variante substitua as variantes atualmente em circulação em grande parte da UE e Espaço Económico Europeu.”

Foi aliás, por isso, que vários países já suspenderam ligações ao Reino Unido.

O centro europeu contextualiza que, “embora se saiba e se espere que os vírus mudam constantemente através da mutação levando ao aparecimento de novas variantes, a análise preliminar no Reino Unido sugere que esta variante é significativamente mais transmissível do que as anteriormente em circulação, com um […] aumento estimado de transmissibilidade de até 70%”.