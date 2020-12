Boris Johnson convoca reunião urgente do Governo para discutir fornecimentos ao Reino Unido

Veja também: Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo

Boletins Covid-19: gráficos, balanços e outros números O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, convocou para esta segunda-feira uma reunião de crise sobre os fornecimentos do Reino Unido, depois de vários países terem decidido suspender as suas ligações devido à nova estirpe do coronavírus. "O primeiro-ministro vai dirigir uma reunião do COBR (gabinete britânico para Situações de Crise) amanhã (segunda-feira) para discutir a situação relativa às viagens internacionais e, em particular, o fluxo regular de carga de e para o Reino Unido", anunciou esta noite um porta-voz de Downing Street. A descoberta de uma nova variante "fora de controlo" do coronavírus SARS-CoV-2 no Reino Unido levou vários países europeus, incluindo a Alemanha, França, Itália, Irlanda e Bulgária a suspenderem as suas ligações com o país no domingo.

A França em particular suspendeu a partir da meia-noite de hoje e durante pelo menos 48 horas todas as viagens de passageiros, "incluindo o transporte de mercadorias, por estrada, ar, mar ou comboio, a partir do Reino Unido". "Só será permitida a carga não acompanhada", especificou o Governo francês. Imediatamente, o porto inglês de Dover, que serve a França em particular, anunciou que iria fechar para o tráfego de saída "até nova ordem". De acordo com a Associação Britânica de Transportes Rodoviários, cerca de 10.000 camiões passam por ali todos os dias.