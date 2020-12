Em 24 horas, a Alemanha registou 22.771 novos contágios pelo novo coronavírus e 409 mortes relacionadas com a doença, de acordo com os últimos dados do Instituto Robert Koch (RKI) de virologia.

Aos domingos e segundas-feiras os números são geralmente mais baixos do que nos outros dias da semana porque nem todos os gabinetes de saúde comunicam os dados ao RKI.

Desde o início da pandemia, registaram-se 1.494.009 casos confirmados de Covid-19 na Alemanha, cerca de 1.097.400 casos superaram a doença e foram registadas 26.049 mortes.

A incidência semanal é de 192,2 infeções por 100.000 habitantes.

As autoridades sanitárias consideram que foi atingido um nível crítico quando a incidência semanal atinge 50 infeções por 100.000 habitantes.

A Alemanha sofreu uma segunda vaga do novo coronavírus, que começou a fazer-se sentir fortemente em outubro, com um aumento de contágios e mortes.

A segunda vaga forçou a imposição de novas restrições em todo o país, nomeadamente o encerramento de empresas não essenciais.

As restrições, que também incluem limitações ao número de pessoas que se podem reunir, aplicam-se, em princípio, até 10 de janeiro, mas podem ser prolongadas se os números não caírem consideravelmente.