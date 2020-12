Salmani é reforço do Portimonense

O iraniano Jafar Salmani é o novo reforço do Portimonense, tendo assinado pela equipa um contrato até junho de 2023, anunciou este domingo o clube algarvio.

De acordo com a informação publicada no site oficial do clube algarvio, Salmani "é bem conhecido do treinador Paulo Sérgio, o qual treinou aquando da sua passagem pela equipa iraniana do Sanat Naft".

Segundo o clube, Jafar Salmani, de 23 anos, é um jogador polivalente, que tanto joga a defesa como na linha avançada pelo lado esquerdo.

Salmani, internacional de sub-23 pelo Irão, participou em três jogos na qualificação asiática para o Campeonato do Mundo da categoria.

O Portimonense é atualmente o 18.º e último classificado da I Liga portuguesa de futebol, com oito pontos, em igualdade com o Farense, 17.º posicionado.

Em 10 jornadas disputadas, a equipa algarvia soma apenas duas vitórias, dois empates e seis derrotas, tendo marcado seis golos e sofrido 12.