Luís Freire. “Assustámos pouco” o FC Porto

O treinador do Nacional reconhece que houve pouco futebol ofensivo da sua equipa no Dragão e procura justificações para a terceira derrota consecutiva na I Liga.

“Penso que é normal as equipas passarem por momentos bons e momentos maus ao longo do campeonato. Tivemos várias situações no setor defensivo que nos debilitaram nos últimos jogos e estamos a recuperar”, disse Luís Freire.

O técnico insular lembra que “o nosso objetivo é ficar na Liga e temos de perceber as coisas que estamos a fazer mal, mas também há coisas que estamos a fazer bem”.

Sobre a partida contra os campeões nacionais, Luís Freire lembra que “o FC Porto entra sempre muito forte em casa”.

“Montámos uma estratégia que pretendia retirar alguma profundidade ao FC Porto e conseguimos fazer isso até ao lance da grande penalidade. A perder 0-1 no Dragão fomos conseguindo ter alguma capacidade, mas nunca visámos a baliza adversária e mostrar o que valemos. Acabou por surgir o segundo golo, onde há uma eventual falta sobre o Riascos, mas não estou a dizer que foi por aí. Ao intervalo o resultado era pesado para a nossa equipa”, referiu.

Na segunda parte, “perdemos o receio de jogar, mas não conseguimos chegar à baliza do FC Porto. Assustámos pouco, faltou olhar para a baliza”, considerou.

O FC Porto venceu o Nacional por 2-0, com golos de Sérgio Oliveira e Taremi.