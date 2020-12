Farense critica arbitragens e deve pedir despenalização do vermelho a Defendi

O Farense considera que tem sido vítima de más arbitragens, especialmente após o penálti que ditou a derrota frente ao Sporting.

Em publicação nas redes sociais, este domingo, o presidente do Farense assinala que se tem visto "algo inexplicável" e corroborado pelos peritos: "O SC Farense tem sido fortemente prejudicado."

"Não ficaríamos de bem com a nossa consciência se não manifestássemos o quanto estamos feridos após a jornada de [sábado] que infelizmente repete várias situações de injustiça perpetuadas contra o Farense este ano", sublinha João Barão Rodrigues.

Em causa está a derrota do Farense no terreno do Sporting, por 1-0. Ao cair do pano, foi assinalada uma grande penalidade contra o Farense, por alegada falta de Rafael Defendi, que Sporar converteu com sucesso. Um lance que causou alguma polémica. A Renascença sabe que o Farense deve pedir a despenalização do vermelho a Defendi.

Farense quer ser respeitado

João Barão Rodrigues "exige respeito" e interroga-se se haverá alguém que esteja a tentar "empurrar" o Farense para fora da I Liga.

O presidente do clube algarvio compreende "que o setor da arbitragem está sempre debaixo de pressão" e que é complicado "segurar o jogo nos seus momentos mais quentes". Também garante respeitar e apoiar o Conselho de Arbitragem, "que tem uma responsabilidade muitíssimo difícil", e acreditar "plenamente" em todos os árbitros.



"Ainda assim, não nos podemos calar porque pode parecer que consentimos. Não podemos permitir que o SC Farense continue a ser descurado na equidade e na justiça dos lances e das leis de jogo. Não estamos contra ninguém, mas sim a defender os direitos do Farense. (...) Estamos cá para entrar na competição, para lutar com armas iguais, sendo merecedores de igual deferimento", frisa.

"Aquilo que exigimos, e merecemos, é tão só o que é de todos por direito - equidade, respeito, justiça e seriedade nos jogos que faltam. Atitude nobre da parte de todos - árbitros, adversários, todos quantos trabalham e vivem, com espinha dorsal, o Futebol", acrescenta.