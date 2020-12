Com Capucho positivo à Covid-19, Sp. Covilhã fica nas mãos do treinador de guarda-redes

O treinador Nuno Capucho testou positivo à Covid-19 e não pode orientar o Sporting da Covilhã na visita ao Arouca, este domingo, a contar para a 12.ª jornada da II Liga.

Além de Capucho, está também infetado David Lima, preparador físico. A orientar a equipa, no lugar do treinador principal, estará Luciano Vítor, treinador de guarda-redes. Não há quaisquer jogadores infetados, garantiu fonte oficial do Sp. Covilhã à Renascença.

O treinador adjunto, Sérgio Campos, testou negativo, mas foi colocado em isolamento, por partilhar residência com David Lima.

O Sporting da Covilhã, 11.º classificado da II Liga, com 14 pontos, defronta o Arouca, sexto colocado, com 19 pontos, às 16h00.