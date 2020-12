Tottenham de Mourinho volta a perder e cai para quinto

O Tottenham, de José Mourinho, averbou, este domingo, a segunda derrota consecutiva e caiu para o quinto lugar da Premier League.

O Leicester City venceu por 0-2 no novo White Heart Lane, com um golo de Jamie Vardy, de grande penalidade, nos descontos da primeira parte, e um autogolo de Toby Alderweireld, aos 59 minutos.

Com este resultado, o Tottenham cai do segundo para o quinto lugar, com 25 pontos. O Leicester toma a segunda posição, com 27. Na liderança, está o Liverpool, vigente campeão inglês, com 31 pontos.