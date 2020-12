Premier League é mais difícil do que Timo Werner esperava

Jogar na Premier League está a ser mais difícil do que Timo Werner esperava, quando deixou o Leipzig para reforçar o Chelsea.

Em declarações ao site oficial do clube "blue", o avançado alemão, que custou 50 milhões de euros no verão, admitiu estar a ter alguma dificuldade em adaptar-se às exigências da Liga inglesa.

"A Premier League é um pouco diferente do meu campeonato anterior [Bundesliga]. É mais difícil do que eu pensava que seria. O contacto aqui é mais duro que na Alemanha, algo que eu já esperava, mas não assim. O início foi muito bom, mas agora, depois de muitos jogos, estou a ter algumas dificuldades", reconheceu.

Timo Werner leva quatro golos em 13 jogos na Premier League. O internacional alemão, de 24 anos, também sente que "é complicado estar ao melhor nível" todos os fins de semana quando se disputou um jogo da Liga Europa a meio da semana e se defronta equipas que tiveram a oportunidade de descansar durante esse período. "Mas é muito divertido jogar na Premier League", ressalvou.

O que não afeta Timo Werner é a etiqueta banhada a ouro com que chegou a Stamford Bridge. O ponta de lança alemão assume que o preço de um jogador importa, porque "é sempre um pouco mais de pressão quando se chega a um novo clube", no entanto, acredita que tem o que é preciso para lidar com o peso dos cifrões.

"Penso que consigo ligar muito bem com isso. Não é algo de novo. A pressão é um pouco maior do que em anos anteriores, mas penso que os bons futebolistas estão no seu melhor quando sob pressão e esse é o meu plano, consigo lidar muito bem com a pressão", vincou.