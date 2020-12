Palmeiras de Abel Ferreira derrotado sete jogos depois

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, foi recordado do sabor da derrota ao fim de sete jogos, na madrugada deste domingo.

A equipa que pôs fim à série invicta do Verdão é o Internacional, que venceu, em casa, por 2-0, com golos de Edenílson e Yuri Alberto.

Esta derrota impediu o Palmeiras de saltar para o quarto lugar do Brasileirão, agora ocupado pelo Internacional, com 44 pontos. Ao invés, mantém-se na sexta posição da tabela, com 41 pontos.

Em janeiro, a equipa de Abel vai disputar as meias-finais da Taça Libertadores. No dia 6, visita o River Plate e, no dia 13, recebe a equipa argentina, que no ano passado foi derrotada pelo Flamengo, então treinado por Jorge Jesus, na final da prova continental.