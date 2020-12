Bruno Fernandes bisa e assiste na goleada do Manchester United

Bruno Fernandes assinou um bis e uma assistência na goleada do Manchester United sobre o Leeds United, por 6-2, este domingo.

O internacional português fez o passe para o primeiro golo da partida, logo aos dois minutos, apontado por Scott McTominay, que voltou a fazer o gosto ao pé logo no minuto a seguir. Aos 20 minutos, foi a vez de Bruno Fernandes escrever o nome na lista de marcadores.

Ao minuto 37, o ex-Benfica Victor Lindelof fez o 4-0 e, quatro minutos depois, Liam Cooper reduziu, assistido pelo ex-Sporting Raphinha.

A reação do Leeds durou apenas até ao minuto 66, quando Daniel James fez o 5-1 para os "red devils". Aos 70, Bruno Fernandes bisou de grande penalidade. Somente três minutos mais tarde, Stuart Dallas marcou pelos forasteiros, também ele servido por Raphinha.

Esta vitória permite ao Manchester United ascender ao terceiro lugar da Premier League, com 26 pontos. Está a cinco do líder, o Liverpool, vigente campeão, e a um ponto do segundo classificado, o Leicester City, que derrotou o Tottenham, de José Mourinho, por 0-2.